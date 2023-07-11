Байден рассказал, почему у Путина не выйдет сломить НАТО

«Президент Путин все еще думает, что может сломать НАТО, но он этого не сможет сделать, особенно когда ты с нами», — сказал Байден Столтенбергу приветствуя его на саммите альянса в Вильнюсе.

По мнению американского президента, крайне важно, что Столтенберг продолжает стоять во главе НАТО во время украинского конфликта. Байден считает, что никто не знает ситуацию лучше, чем генсек.

Столтенберг во время приветствия Байдена назвал текущий саммит историческим, поскольку в ближайшее время новым членом альянса станет Швеция. Кроме того, страны-члены собираются «послать четкий сигнал Украине» о продолжении ее поддержки, а также нарастить расходы на оборону.