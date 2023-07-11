Байден рассказал, почему у Путина не выйдет сломить НАТО
Президенту России Владимиру Путину не удастся сломить НАТО, пока его генеральным секретарем остается Йенс Столтенберг. Как сообщает РБК, об этом заявил президент США Джо Байден.
«Президент Путин все еще думает, что может сломать НАТО, но он этого не сможет сделать, особенно когда ты с нами», — сказал Байден Столтенбергу приветствуя его на саммите альянса в Вильнюсе.
По мнению американского президента, крайне важно, что Столтенберг продолжает стоять во главе НАТО во время украинского конфликта. Байден считает, что никто не знает ситуацию лучше, чем генсек.
Столтенберг во время приветствия Байдена назвал текущий саммит историческим, поскольку в ближайшее время новым членом альянса станет Швеция. Кроме того, страны-члены собираются «послать четкий сигнал Украине» о продолжении ее поддержки, а также нарастить расходы на оборону.
Напомним, что 4 июля Столтенберг заявил, что его полномочия на посту генсека НАТО продлены еще на год, до 1 октября 2024 года. Это уже второе продление полномочий. Он собирался покинуть пост еще в 2022 года, однако согласился продолжить работу из-за начала конфликта на Украине.