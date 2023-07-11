В Европе собрались отменить запрет на некоторые опасные химикаты

Еврокомиссия (ЕК) собралась отменить запрет на использование некоторых опасных химикатов после давления со стороны представителей химической промышленности и правых политических партий. В результате до 50 процентов продукции, содержащей вредные вещества, могут остаться на европейском рынке вопреки изначальным планам Евросоюза (ЕС), сообщает Guardian со ссылкой на соответствующий документ высшего органа исполнительной власти ЕС.

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Законодательный документ подразумевает три варианта ограничения запрета. Первый предполагает запрет одного процента опасной продукции, представленной на европейском рынке, второй — 10 процентов, третий — 50 процентов. При этом изначально планировалось, что от семи до 12 тысяч опасных веществ будет запрещено использовать во всех товарных продуктах в соответствии с обновленным регламентом ЕС.

При этом опасные вещества и химикаты продолжают негативно воздействовать на здоровье граждан европейских стран и окружающую среду. Например, пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) способны накапливаться в природе и организме человека, а также вызывать различные гормональные, репродуктивные и канцерогенные заболевания. По словам главы отдела химической политики Европейского экологического бюро Татьяны Сантос, послабления в законодательстве могут привести к замедлению темпов перехода к «зеленой» энергетике.