$91.49-0.19100.42+0.60

Der Spiegel: Украина не получит членство в НАТО на саммите в Вильнюсе

Украина не получит членство в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11 и 12 июля, так как график вступления в военно-политический блок до сих пор не согласован. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на черновик политического документа Североатлантического альянса.

Der Spiegel: Украина не получит членство в НАТО на саммите в Вильнюсе
© Официальный сайт президента Украины

«Нынешняя версия [документа] утверждает, что будущее Украины в НАТО. Это обещание было дано на саммите в Бухаресте в 2008 году. Тем не менее, график вступления не указан — президент Украины Владимир Зеленский, среди прочих, настаивает на быстром вступлении», — написали в издании.

Также уточняется, что украинскую сторону пригласят в НАТО, только когда все члены альянса согласятся с тем, что Киев выполнил необходимые для этого условия.

1