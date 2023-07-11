Der Spiegel: Украина не получит членство в НАТО на саммите в Вильнюсе

Украина не получит членство в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11 и 12 июля, так как график вступления в военно-политический блок до сих пор не согласован. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на черновик политического документа Североатлантического альянса.