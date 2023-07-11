Зеленский возмутился неготовностью НАТО пригласить Украину в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал возможное решение членов НАТО о дальнейшей судьбе страны еще даже не доехав до саммита. В своем Телеграм-канале глава государства заявил, что намерен обсудить на съезде неопределенность по вопросу членства Украины в НАТО.

Президент заявил, что по пути в Вильнюс получил сигнал об обсуждении формулировки без Украины. При этом он обратил внимание на то, что это касается лишь приглашения, а не членства в альянсе.

«Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины», — написал Зеленский.

По его словам, такое обсуждение говорит о том, что у альянса нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом блока.