Президент Чехии высказался против приближения ЯО НАТО к границам России

Президент Чехии Петр Павел заявил, что нет необходимости в передислокации ядерного оружия государств - членов НАТО ближе к границам РФ в ответ на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии.

"Мы не должны отвечать оппоненту в том же духе. Мы направляем все наши усилия, чтобы отбить охоту у оппонента [применить ядерное оружие]. Не нужно размещать его ближе к границам [России]. Возможности НАТО [по применению ядерного оружия] имеют достаточно устрашающее воздействие. Нет необходимости размещать [ядерное оружие] ближе к границам, так как это только привело бы к эскалации напряженности", - сказал Павел во вторник, выступая на Общественном форуме НАТО, проходящем на полях саммита Североатлантического альянса.

"Я лучше бы отвечал, что у нас также есть готовое к применению ядерное оружие, но никто его не хочет использовать. И вы также разумные [люди] и тоже этого не сделаете", - сказал президент Чехии.

Павел высказался за продолжение поддержки Украины. При этом, по его словам, у Евросоюза имеются значительно большие возможности для оказания помощи этой стране, чем у НАТО. ЕС, как напомнил он, предоставляет все виды поддержки, включая финансовую и гуманитарную.