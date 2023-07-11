Зеленский возмутился неготовностью НАТО пригласить Украину в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу того, что в НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения страны в альянс на саммите.

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«Сейчас по пути в Вильнюс мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины», — написал он в Telegram.

Зеленский назвал беспрецедентным и абсурдным отсутствие временных рамок, в том числе для приглашения Украины.

«Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса», — добавил он.

Украинский лидер подчеркнул, что страна «заслуживает уважения», и назвал неопределённость партнёров слабостью.

Ранее премьер Бельгии Александр Де Кро заявил, что Украина станет членом НАТО только по единогласному решению блока и после выполнения всех условий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по вступлению в альянс.