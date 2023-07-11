Турция заверила в отсутствии ущерба отношениям с Россией

Улучшение отношений Турции с Западом не повлияет на отношения с Россией. Об отсутствии ущерба отношениям Москвы и Анкары сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

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«Сближение Анкары с Западом не нанесет ущерба ее отношениям с Россией», — заверил он, отметив, что Турция будет развивать отношения с США и ожидает «быстрого решения некоторых проблем».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что желающим испортить отношения между Анкарой и Москвой, Турция не дала такой возможности. Он добавил, что поддерживает тесный диалог с президентом России Владимиром Путиным.