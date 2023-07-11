Кая Каллас: страны НАТО передают Украине столько оружия, чтобы хватило им самим

"У нас есть достаточно вооружений на складах, чтобы защищать свои страны. Мы даем то, что можем, чтобы не остаться безоружными… Потому что угроза реальна. То, что мы не передали [Украине] много, связано с производством, которое не удвоилось и не утроилось в то время, когда мы все раздаем и заказываем новые вооружения", - сказала Каллас.