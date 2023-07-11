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В Эстонии заявили, что страны НАТО передают Украине столько оружия, чтобы хватило им самим

Страны НАТО передают Украине такое количество вооружений, чтобы не навредить собственной обороноспособности. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на Общественном форуме НАТО в Вильнюсе во вторник.

Кая Каллас: страны НАТО передают Украине столько оружия, чтобы хватило им самим
© globallookpress.com

"У нас есть достаточно вооружений на складах, чтобы защищать свои страны. Мы даем то, что можем, чтобы не остаться безоружными… Потому что угроза реальна. То, что мы не передали [Украине] много, связано с производством, которое не удвоилось и не утроилось в то время, когда мы все раздаем и заказываем новые вооружения", - сказала Каллас.

Она добавила, что Украина должна предпринять конкретные шаги, чтобы вступить в НАТО, но это невозможно сделать, пока конфликт продолжается. В то же время премьер Эстонии выразила уверенность, что самая доступная и надежная гарантия безопасности для Украины, - это членство в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открытыми". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.