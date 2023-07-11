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Глава МИД Омана на встрече с Лавровым передал послание султана Путину

Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди передал послание султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида президенту РФ Владимиру Путину во вторник.

Глава МИД Омана передал Путину послание от султана
© РИА Новости

"Сегодня я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы передать ответное послание султана Омана для президента Российской Федерации господина Путина", - сказал глава МИД Омана на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Послание было торжественно передано главе МИД РФ в объемной красной папке.

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