Столтенберг призвал Россию вывести силы с Запорожской АЭС

НАТО призывает Россию вывести свои силы с Запорожской атомной электростанции, так как считает действия РФ опасными. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Отвечая на вопросы о заявлениях Украины о якобы подготовке Москвой «ядерного инцидента» на ЗАЭС, генсек НАТО отметил, что сигнал блока в адрес России заключается в «необходимости вывести силы».

«Поскольку ее [России] действия в Запорожье подрывают безопасность этой крупнейшей в Европе атомной станции», — цитирует Столтенберга ТАСС.