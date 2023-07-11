Киссинджер подозревает Украину в подрыве «Северных потоков»
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в беседе в пранкерами, что за подрывом газопроводов «Северный поток» стоит Украина. Видеозапись разговора появилась в Телеграм-канале Вована и Лексуса.
В разговоре с Киссинджером российские пранкеры представились украинским президентом Владимиром Зеленским. Они поинтересовались у бывшего госсекретаря, кто стоит за атакой на «Северные потоки».
«Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», - сказал Киссинджер.
Напомним, взрывы на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Некоторые страны, включая Германию, Данию и Швецию, не исключают возможности целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах являются беспрецедентными, и оценить сроки их восстановления пока невозможно.