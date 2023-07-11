Обзор иноСМИ: «истинное лицо» Байдена и лицемерие НАТО в отношении Турции

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Европе еще далеко до независимости от российского газа

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Даже спустя 500 дней украинского кризиса Европа продолжает импортировать газ, нефть и уголь из России, пишет Heise. По оценке Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), с февраля 2022 года Москва продала ресурсов на 384 миллиарда долларов с разбивкой на нефть (252 миллиарда), газ (99,5 миллиарда) и уголь (32,5 миллиарда). При этом 40 процентов продаж пришлись на Европу.

Как отмечает Heise, статистика за период с начала января 2023-го по 16 июня подтверждает, что Евросоюз больше не импортирует уголь из РФ, «но когда дело доходит до газа, ЕС далеко впереди»: блок закупил у России природный газ на сумму 7,2 миллиарда долларов США и нефть на 11,2 миллиарда. Однако, Китай, крупнейший покупатель российской энергии, заплатил 23,9 миллиарда долларов только за сырую российскую нефть, поэтому ЕС оказался на втором месте по объему закупок. Другими крупными покупателями российских ресурсов стали Индия и Турция с 15,3 миллиарда долларов и 13 миллиардами соответственно.

«НАТО всегда была против Турции»

Перед саммитом 11-12 июля НАТО активно обращалась к Турции, не пускающей Швецию в альянс. Члены альянса стучат в дверь Анкары каждый раз, когда им это нужно, но играют в трех обезьян («ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу»), когда речь идет о безопасности Турции, пишет турецкая газета Yeni Safak.

Автор статьи заявил, что НАТО не предпринимала никаких действий ни против Рабочей партией Курдистана (в Анкаре ее считают террористической), ни перед лицом угроз со стороны Сирии. Турция, ставшая членом НАТО в феврале 1952 года, потеряла более 900 военных в Корее, участвовала в важнейших миссиях в Афганистане, Ираке и Косово, но поддержка Анкары со стороны альянса пока не выходила за рамки слов, подчеркивает Yeni Safak. Союзники Турции по НАТО - США и ведущие страны Европы - приняли у себя членов РПК и других организаций, которые в Анкаре объявили террористическими. Даже во время попытки госпереворота страны НАТО оставили Турцию одну, ожидая, что путч завершится успехом. Кроме того, США не продали ракетные комплексы Patriot Турции, своей союзнице по альянсу, а некоторые страны НАТО не позволяют продавать Анкаре даже фары военных автомобилей.

«Старый крикун: каков Байден в ярости»

На публике президент США Джо Байден любит шептаться, но наедине он склонен кричать, рассказал портал Axios. По словам нынешних и бывших помощников Байдена, за закрытыми дверями у президента такой вспыльчивый нрав, что некоторые помощники стараются избегать встречи с ним наедине и всегда берут напарника.

Традиционные президентские выкрики включают: «Черт возьми, *** (почему) ты этого не знаешь?!», «*** (не говори ерунды)» и «*** (вали отсюда)». Axios. отмечает, что вспышки гнева рисуют более сложную картину Байдена как менеджера и президента, чем его тщательно культивируемый образ доброго дядюшки, который любит солнцезащитные очки-авиаторы и мороженое. Некоторые помощники Байдена считают, что президенту стоит время от времени демонстрировать свой гнев на публике, чтобы развеять опасения избирателей по поводу того, что 80-летний политик слишком стар. Иногда «истинное лицо» Байдена все же пробивается наружу - к примеру, когда в 2022 году он назвал Питера Дуси из Fox News «тупым сукиным сыном».

Глава разведки: франко-британский заговор против Каддафи был катастрофой

Экс-президент Франции Николя Саркози поддержал восстание против ливийского лидера Муаммара Каддафи, несмотря на их рабочие отношения. По мнению тогдашнего начальника французской разведки в Ливии Жана-Франсуа Люлье, вдохновленная Францией и Великобританией кампания по свержению полковника Каддафи в 2011 году была катастрофической ошибкой, пишет The Times.

Люлье рассказал об этом в своей книге «Человек из Триполи: мемуары секретного агента», которая разозлила спецслужбы, в которых он проработал 27 лет. Экс-разведчик заявил, что военная операция была политически не продумана, аморальна и имела «катастрофические» последствия, так как Каддафи в тот момент «протягивал руку» Западу. По словам Люлье, западные страны ликвидировали Каддафи и разрушили его страну, не подумав о том, что она была бастионом против терроризма.

«Россия делает ставку на Северный Ледовитый океан и Глобальный Юг»

Россия активно развивает Северный морской путь (СМП) вопреки санкциям, отмечает японский портал NHK. Москва стремится подключить к этому проекту страны Глобального Юга во главе с Индией, а ОАЭ уже откликнулись на ее призывы.