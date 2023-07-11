"Я думаю, возвращение Крыма приведет к эскалации. У нас с вами были публичные разногласия по этому вопросу. Мое впечатление от общения с нашими людьми: они не верят, что вы сможете взять Крым в рамках текущего наступления. Это вопрос, решение которого зашло в тупик", - сказал экс-госсекретарь США, обращаясь к мнимому "Зеленскому".