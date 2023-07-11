На билборде в Вильнюсе появилось видео падения Байдена

Видео падения президента США Джо Байдена при выходе из самолета появилось на одном из билбордов в Вильнюсе. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на портал LRT.

Видеоролик был показан в понедельник, 10 июля, на билборде на улице Пилес. О случившемся уведомили правоохранителей. По словам представителя местного департамента полиции Рамунаса Матониса, в настоящий момент обстоятельства инцидента расследуются.

Ранее Джо Байден прибыл в Вильнюс, где 11 июля стартует саммит НАТО. В рамках съезда глава Белого дома планирует провести встречи с президентами Турции и Украины Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.