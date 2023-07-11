Столтенберг прокомментировал план вхождения Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе заявил, что предложил отменить для Украины план действий по вступлению в Северотлантический альянс, сообщает РИА Новости.

Столтенберг отметил, что инаугурационный саммит Украина — НАТО состоится завтра, на нем будет предложен план вхождения Киева в альянс. Однако отмена плана, по мнению генсека НАТО, позволит сократить этот путь для Украины.