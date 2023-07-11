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Столтенберг прокомментировал план вхождения Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе заявил, что предложил отменить для Украины план действий по вступлению в Северотлантический альянс, сообщает РИА Новости.

Столтенберг прокомментировал план вхождения Украины в НАТО
© globallookpress.com

Столтенберг отметил, что инаугурационный саммит Украина — НАТО состоится завтра, на нем будет предложен план вхождения Киева в альянс. Однако отмена плана, по мнению генсека НАТО, позволит сократить этот путь для Украины.

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