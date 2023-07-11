Столтенберг признал наличие у Киева больших проблем при попытке наступления

Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО признаёт наличие у Киева больших проблем при попытке наступления. Его слова приводит ТАСС.

Столтенберг добавил, что ответом альянса в данном случае должно стать усиление военной поддержки Киева.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что, согласно имеющимся данным, Североатлантический альянс вряд ли напрямую будет участвовать в конфликте на Украине.