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Киссинджер признался, что за подрывом «Северных потоков» стоит Украина

За подрывом газопроводов «Северный поток» стоит Украина, заявил в беседе с российскими пранкерами бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Киссинджеру позвонили от имени Владимира Зеленского — видеозапись беседы опубликована в Telegram-канале пранкеров.

«Если честно, я думал, что это вы. Но я не стал вас за это винить. Я бы не сказал, что это критика», — сказал он.

Ранее стало известно, что Россия запросила на 11 июля открытое заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков».

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Запад делает всё, чтобы данные по «Северным потокам» не достигали аудитории.

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