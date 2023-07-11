«Русская дама доминирует»: Twitter о встрече Матвиенко и Си

Пользователи Twitter сравнили приветствие спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Китая Си Цзиньпина с рукопожатием министра финансов США Джанет Йеллен и вице-премьера КНР Хэ Лифэна. Два видео демонстрируют, как Матвиенко спокойно пожимает руку Си, а Йеллен почти кланяется, приветствуя Хэ, тогда как он ограничивается рукопожатием.

«Йеллен признает, что Китай является сверхдержавой, с которой нельзя шутить», - написал один из пользователей.

«Парень, которому она поклонилась, это даже не Си», - добавил другой комментатор.

«Русская дама встретилась с президентом, а Йеллен поклонилась своему коллеге», - отметил еще один пользователь.

«Мир наблюдает. Приветствие/рукопожатие может предсказать определенное поведение. Приветствие Йеллен не выражало авторитета с ее стороны и было покорным по сравнению с приветствием российской чиновницы, которое выглядело более доминирующим», - заявила одна из пользовательниц.

Российская делегация во главе с Матвиенко прибыла в Пекин 9 июля. Спикер Совета Федерации встретилась с представителями китайского руководства и передала Си послание от президента РФ Владимира Путина.