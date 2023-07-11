Белый дом: многие страны не поддерживают намерение США поставлять Киеву кассетные снаряды
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что многие страны не поддерживают поставки Киеву кассетных боеприпасов, но это не ведёт к расколу в НАТО.
«Конечно, многие страны заявили, что не поддержали бы такой шаг из-за правовых обязательств», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим поставка данного типа боеприпасов, по его словам, не подрывает единство НАТО.
«Моя мысль заключается в том, что разница в точке зрения на поставку одного конкретного вида боеприпасов не оказала существенного влияния на исторически устойчивое, постоянное единство НАТО», — указал он.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила о поддержке ЕС поставок Украине кассетных боеприпасов.