"Позиция Венгрии ясна: нам нужен мир на Украине как можно скорее, чтобы сохранить жизни людей. И наша позиция по Швеции тоже ясна: правительство поддерживает ее вступление в НАТО, в связи с чем мы и внесли предложение в парламент по этому вопросу много месяцев назад. Теперь осталось лишь технически завершить процесс ратификации", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).