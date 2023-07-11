Названа вероятная просьба Эрдогана к Байдену в обмен на принятие Швеции в НАТО

Помимо упомянутых условий, которые были озвучены генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в отношении Турции и принятия Швеции в альянс, возможно, были также высказаны и другие просьбы, которые могли быть адресованы президенту США Джо Байдену. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Один из таких запросов, по мнению колумниста и приглашенного научного сотрудника Института Брукингса в Вашингтоне Аслы Айдынташбаш, связан с поставкой американских истребителей F-16.

По версии издания, поставки самолетов были затруднены «стратегической ошибкой» Турции, заключающейся в покупке зенитно-ракетных комплексов С-400 у России в 2017 году, после чего Турция подверглась американским санкциям. Теперь, когда Турции необходима модернизация ее военно-воздушного флота, она обратилась к США с официальным запросом на приобретение новых F-16 и модернизацию уже имеющихся 80 самолетов.

Айдынташбаш также упоминает другую возможную просьбу со стороны Анкары, а именно «сделать сильное и четкое заявление» относительно места Турции в Европейском союзе. Швеция уже согласилась поддержать расширение соглашения о свободной торговле между ЕС и Турцией, и колумнист предполагает, что и другие страны-члены НАТО могут последовать ее примеру.