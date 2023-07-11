Байден: быстрое вступление Украины в НАТО привело бы к войне с Россией

"Завтра состоится первое заседание Совета НАТО - Украина. Союзники согласуют новый пакет мер по усилению поддержки Украины. Будут рассмотрены долгосрочные потребности Украины и расширены планы по обеспечению оперативной совместимости Украины с НАТО. Союзники также обсудят путь Украины к будущему членству в НАТО. Как отметил президент Байден, принятие сейчас Украины в альянс здесь, в Вильнюсе, привело бы к войне НАТО с Россией. Кроме того, Украине предстоит сделать еще несколько шагов по пути реформ. Однако союзники посылают позитивные сигналы относительно пути Украины к будущему членству в альянсе", - сказал Салливан.