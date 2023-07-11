Додон обвинил Санду в установке диктатуры в Молдавии

«Ровно два года, как в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы, по результатам которых к власти в стране пришла PAS. Думаю, что подавляющее большинство молдаван, голосовавших тогда за эту партию, по прошествии двух лет согласятся с тем, что это — самое слабое руководство Молдовы за всю ее историю», — отметил Додон.