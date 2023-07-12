Оценена вероятность принятия Турции в ЕС в обмен на согласие взять Швецию в НАТО

«Турция давно прекрасно поняла: в Евросоюзе ее никто не ждет. Однако это не мешает ей самой время от времени "переходить в наступление" и задействовать дипломатические рычаги в диалоге с ЕС, что на днях и было сделано в контексте согласия на членство Швеции в НАТО», — считает он.