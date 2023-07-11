Bloomberg: Многие дома в Лондоне могут разрушиться в обозримом будущем

Чем влажнее становится в столице, тем больше глина набухает и расширяется, а чем суше становится воздух, тем больше она сжимается и трескается. Это приводит к проседанию почвы — из-за него на домах и исторических зданиях в элитных кварталах уже появились трещины. В целом, каждый шестой дом в Англии построили до 1900 года, когда стандарты не учитывали влияние экстремальных температур.