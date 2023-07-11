Bloomberg: Многие дома в Лондоне могут разрушиться в обозримом будущем
В Лондоне могут разрушиться многие исторические здания из-за изменения климата. Как сообщает Bloomberg, эксперты отмечают, что глина в столице Великобритании очень чувствительна к изменению уровня влаги.
Чем влажнее становится в столице, тем больше глина набухает и расширяется, а чем суше становится воздух, тем больше она сжимается и трескается. Это приводит к проседанию почвы — из-за него на домах и исторических зданиях в элитных кварталах уже появились трещины. В целом, каждый шестой дом в Англии построили до 1900 года, когда стандарты не учитывали влияние экстремальных температур.
Изменение климата уже повлияло на страховые выплаты. Так, за 2022 год британские страховщики должны выплатить 281 млн долларов по предъявленным претензиям об ущербе — это наибольшая сумма за несколько десятилетий. В 2023 году эта цифра может вырасти еще на 40%.