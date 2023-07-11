Азербайджан приостановил проезд через контрольный пункт "Лачин"

"Несмотря на то, что по официальным каналам МККК было сделано предупреждение об этом, противозаконные деяния повторились, а необходимые шаги по их пресечению не были предприняты. <…> В связи с вышеотмеченными фактами возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и до окончания необходимых следственных мероприятий проезд через пункт "Лачин" государственной границы приостановлен", - говорится в сообщении.