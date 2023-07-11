Талибан* потребовал от Швеции принести извинения мусульманам после сожжения Корана

Талибан* потребовал от Швеции принести извинения мусульманам после акта сожжения Корана
Талибан (организация запрещена в России) приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана в североевропейской стране в конце июня. Об этом говорится в заявлении представителя комиссии по вопросам культуры, передает РИА Новости.
Талибы заявили, что деятельность Швеции в Афганистане будет приостановлена до тех пор, пока Стокгольм не извинится перед мусульманами за акт сожжения их священной книги.
В заявлении также говорится, что государственным организациям Афганистана предписано соблюдать это распоряжение.
Талибан призвал и другие исламские страны пересмотреть взаимодействие со Швецией.
28 июня стокгольмская полиция разрешила проведение демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что соответствующее решение «законно, но неуместно».