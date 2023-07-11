Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддался на уговоры Запада и пошел на попятную в вопросе вступления Швеции в НАТО. Об этом пишет во вторник газета Aydınlık, комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Турция одобрила вступление Швеции в альянс.

Издание напоминает, что три дня назад турецкий лидер заявлял: "Как Турция может доверять стране, по улицам которой бродят террористы?"

Aydınlık также приводит высказывание зампредседателя политической партии "Родина" Утку Рейхана по этой теме. "Позорное решение. Они поддались на шантаж Запада", - считает политик.

Проправительственные турецкие СМИ при этом отмечают, что Турция вышла победителем в данной ситуации, получив многочисленные гарантии по борьбе с терроризмом и заручившись поддержкой в вопросе вступления в ЕС.