Китай предостерег граждан от попадания в ловушку правоохранительных органов США

МИД Китая предостерег своих граждан от попадания в ловушку правоохранительных органов США, передает Bloomberg.

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«Китайские граждане, отправляющиеся в США, должны быть более бдительными и остерегаться попадания в американские силки ареста», — заявили в ведомстве после визита в Пекин министра финансов США Джанет Йеллен.

В заявлении министерства приводятся примеры произвольных арестов и трансграничных похищений китайских граждан. Кроме того, в сообщении прозвучали обвинения в адрес США в «злонамеренной клевете на Китай, преследующий скрывающихся от правосудия лиц».