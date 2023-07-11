В монастыре Киево-Печерской лавры заявили о захвате одного из корпусов

Адвокат монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никита Чекман сообщил, что происходит захват корпуса №54 Киево-Печерской лавры. В своем Telegram-канале он написал: «Только что сообщили, что идет захват 54-го корпуса». Ранее государственный заповедник «Киево-Печерская лавра» опечатал пять корпусов, в одном из которых находилась резиденция главы УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Позже Министерство культуры Украины потребовало освободить еще два корпуса (№58 и №59) до 10 июля. Однако прихожане не пустили комиссию Минкульта Украины в корпусы лавры.

Русская православная церковь (РПЦ) назвала захват корпусов лавры украинскими властями «вопиющим беззаконием».

Весной 2023 года Министерство культуры Украины односторонне расторгло договор аренды помещений государственного заповедника «Киево-Печерская лавра» с монастырем. Насельники монастыря получили требование покинуть лавру до 29 марта. С тех пор прихожанам и насельникам Киево-Печерской лавры приходится сталкиваться с попытками выселить монахов УПЦ из зданий монастыря. Наместник монастыря, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявил, что братия будет стоять до конца, но был отправлен в домашний арест.

В настоящее время в Хозяйственном суде Киева рассматриваются иски госзаповедника «Киево-Печерская лавра» к монастырю УПЦ и наоборот. Решений по этим делам пока не приняты. Однако 7 июля представители заповедника опечатали пять корпусов монастыря.

Тем не менее, 9 июля сообщалось, что прихожан УПЦ начали пропускать в Киево-Печерскую лавру после проверки документов.