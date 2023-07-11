Пока вы спали: Угроза КНДР в адрес США и обещание Турции в случае приема в НАТО

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Столтенберг раскрыл обещание Швеции властям Турции за прием в НАТО

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Швеция пообещала турецким властям безвизовый режим и таможенный союз с Европейским союзом в обмен на членство в Североатлантическом альянсе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генсека военного блока Йенса Столтенберга.

По его словам, Стокгольм пообещал приложить усилия, интенсифицировать процесс приема Анкары в Евросоюз, а также оказать протекцию с модернизацией таможенного союза и активизацией переговоров о безвизовом режиме.

Ранее Турция согласилась на прием Швеции в Альянс в кратчайшие сроки.

Сестра Ким Чен Ына предупредила о «серьезной опасности» для ВВС США

Повторное нарушение северокорейского воздушного пространства со стороны Военно-воздушных сил Соединенных Штатов создаст опасную ситуацию для американских военных самолетов, сообщает news.ru со ссылкой на предупреждение сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон.

По ее словам, в подобной ситуации Пхеньян готов принять ответные меры. Отмечается, что разведывательный самолет США 10 июля восемь раз нарушал воздушное пространство над исключительной экономической зоной Северной Кореи в Японском море.

Ким Ё Чжон указала, что северокорейская армия готова принять ответные меры в связи с провокационными действиями американцев.

Бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам за прошлый год

В России задолженность компаний перед казной в прошлом году увеличилась на 545 млрд руб. или на 27,5% по сравнению с позапрошлыми показателями, достигнув отметки в 2,5 трлн руб., сообщает «Газета.ру».

Главная причина такой ситуации заключается в отсрочке уплаты НДС рядом отечественных компаний. Однако увеличение общей задолженности по доходам в 2022 году не превысило темпы роста поступлений.

Как говорят эксперты, возникновение задолженности в большинстве случаев говорит о проблемах в организации, которые требуют решения на местном уровне.

На Украине сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе и Одесской области Украины минувшей ночью произошли взрывы, сообщают «Известия».

По словам очевидцев, это случилось в районе Ильичевска (Черноморска). Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях.

Ранее в Киеве заявили, что в ночь на 8 июля объекты инфраструктуры в двух областях Украины быль повреждены.

Захарова высказалась о предстоящем саммите НАТО

Предстоящий саммит Североатлантического альянса пройдет «в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

Она назвала данное мероприятие «красочным спектаклем». Как указала дипломат, осуществляется «массированная эшелонированная подготовка», а вокруг саммита вбрасываются различные материалы и объявляются новые сборы помощи Киеву.