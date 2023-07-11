Поляки взбунтовались против поддержки Украины

В Польше 9 июля прошла акция против поддержки Украины под названием «Воскресенье расплаты». Об этом написало издание Myśl Polska.

«Девятого июля перед посольством Украины в Варшаве несколько сотен людей собрались в рамках акции "Воскресенья расплаты украинцев"», — указали журналисты.

Во время мероприятия участники почтили память поляков, погибших от рук ОУН-УПА (признана экстремистской и запрещена в России) во время Волынской резни. В знак памяти о жертвах бандеровцев поляки выставили обувь перед зданием посольства.