Байден нарушил правила этикета при встрече с Карлом III

Президент США Джо Байден несколько раз нарушил правила этикета и протокол при встрече с Карлом III в Виндзоре. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время рукопожатия с королем Великобритании американский лидер схватил его левой рукой за локоть правой, а также похлопал по спине. Это расценивается как большая фамильярность, так как по негласным правилам этикета и протокола, никому не позволяется притрагиваться к монарху без его позволения.

Кроме того, во время смотра гвардии Байден на два шага опередил монарха, а потом заболтался с одним из солдат. Карлу III пришлось, улыбаясь, намекнуть заокеанскому гостю, что следует продолжить движение. Позже король отчитал гвардейца, к которому обратился президент США.

Джо Байден прибыл с визитом в Великобританию в понедельник. Он впервые встретился с Карлом III с тех пор, как тот стал королем Великобритании. На состоявшуюся 6 мая коронацию монарха американский лидер не приехал.