СМИ: Сунак молчаливо согласился с поставками кассетных бомб Киеву
Глава британского правительства Риши Сунак молчаливо одобрил передачу Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на The Times.
Издание подвело итоги переговоров с американским лидером Джо Байденом, которого премьер-министр Великобритании принял 10 июля в своей резиденции. Лондон подписал и ратифицировал принятую в 2008 году конвенцию, которая запрещает использование кассетных боеприпасов. По этой причине Сунак на встрече с Байденом был юридически обязан выступить против их передачи Киеву. Однако на переговорах премьер отказался от этого, что выглядело как молчаливое согласие на передачу Украине этих боеприпасов.
Тема кассетных вооружений не нашла отражение в заявлении, распространенном по итогам переговоров. Представитель главы правительства Великобритании заявил, что Лондон не поддерживает использование кассетных боеприпасов, однако указал, что каждая страна вправе самостоятельно принимать решение об их передаче украинским властям.
Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы, против этого выступает ООН. В Пентагоне заявили, что намерены подобрать для Украины такие кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирного населения.