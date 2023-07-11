СМИ: Сунак молчаливо согласился с поставками кассетных бомб Киеву

Издание подвело итоги переговоров с американским лидером Джо Байденом, которого премьер-министр Великобритании принял 10 июля в своей резиденции. Лондон подписал и ратифицировал принятую в 2008 году конвенцию, которая запрещает использование кассетных боеприпасов. По этой причине Сунак на встрече с Байденом был юридически обязан выступить против их передачи Киеву. Однако на переговорах премьер отказался от этого, что выглядело как молчаливое согласие на передачу Украине этих боеприпасов.