Глава ФБР отказался говорить Конгрессу о расследовании против Байдена

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй отказался сообщать конгрессменам, ведется ли в настоящее время расследование против американского лидера Джо Байдена в связи с подозрениями в получении денег от иностранных лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я не собираюсь подтверждать или говорить, в отношении кого ведется или не ведется расследование», — заявил он во время выступления в палате представителей Конгресса США 12 июля.

Законодатели попросили главу ФБР сообщить, находится ли Байден под расследованием. Рэй предпочел воздержаться от ответа, сославшись на продолжительную политику и практику Министерства юстиции США. Тогда представителя бюро упрекнули в защите интересов семьи американского лидера. Однако он отверг эти заявления, сказав, что никого не покрывает.

В начале июня член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор-Грин призвала отправить Джо Байдена за решетку по делу о получении им взятки. По ее словам, документ ФБР, в котором говорится о предполагаемой коррупции, влечет за собой импичмент, поскольку в нем нынешний глава государства уличен в получении взятки от иностранного лица.