Сунак: вступление Швеции в НАТО станет историческим моментом

Присоединение Швеции к НАТО будет историческим моментом для Североатлантического альянса. Такое мнение высказал в понедельник глава британского правительства Риши Сунак.

Он комментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Турция согласилась ратифицировать протокол о вступлении Швеции в альянс.

"Это исторический момент для НАТО, благодаря которому все мы окажемся в большей безопасности. Швеция, мы с нетерпением ждем момента, когда будем приветствовать тебя в составе альянса", - написал Сунак на своей странице в Twitter.

Как сообщила газета The Times, в ходе открывающегося во вторник в Вильнюсе саммита НАТО Сунак попытается убедить ряд членов альянса довести расходы на оборону до 2% ВВП. Этот показатель сам Лондон перевыполняет, стремясь достичь отметки 2,5%.

"Когда в феврале прошлого года тысячи российских солдат пересекли границу [Украины], это ознаменовало новую мрачную главу в истории Европы и НАТО", - говорится в тексте речи, с которой Сунак должен выступить в Вильнюсе.