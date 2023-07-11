Главы МИД и Минобороны Канады подверглись критике за фотографию в кедах

Глава МИД и министр обороны Канады Мелани Джоли и Анита Ананд были раскритикованы в Twitter, сообщает РИА Новости.

Пользователям соцсети не понравились кадры, на которых они были запечатлены в кедах. Это произошло во время встречи канадского премьера Джастина Трюдо с главой правительства Литвы Ингридой Шимоните.

10 июля Трюдо прибыл в Вильнюс для участия в саммите Североатлантического альянса. Он показал в Twitter фотографию со встречи с Шимоните, на которой присутствовали Джоли и Ананд. В отличие от премьеров, на ногах у женщин-министров были кеды. Это не понравилось пользователям Twitter. Один из них назвал женщин марионетками, носящими кроссовки в то время, как они представляют Канаду «на мировой сцене».

Другой пользователь соцсети написал, что «надевать кеды на деловую встречу не так круто, как можно подумать».