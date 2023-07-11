СМИ узнали о требовании США построить лабораторию для боевых вирусов
Американские власти требовали от Тайваня возвести лабораторию для создания боевых вирусов и прочего биологического оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на «Ляньхэ синьвэньван».
Собеседники тайваньского издания заявили, что 23 июня прошлого года и 9 января текущего года кабмин Тайваня провел две тайные встречи под кодовым названием «Конференция по Южно-Китайскому морю». На них обсуждалось выдвинутое Вашингтоном в адрес Тайбэя требование начать разработки биологического оружия. Министерство обороны Тайваня заявило, что подготовило проект по строительству лаборатории с высшим уровнем биологической безопасности BSL-4, США обещали направить специалистов для ее проверки.
После проигрыша тайваньской правящей Демократической прогрессивной партии на региональных выборах в 2022 году позиция оборонного ведомства о строительстве лаборатории изменилась. В ходе заседания в январе 2023 года военные отметили, что разработка биологического оружия является нарушением международных конвенций. Участники секретного заседания сообщили о намерении доложить об этом главе администрации острова, однако не дали указания Минобороны завершить работы по проекту.
По сообщению Центрального информационного агентства острова, оборонное ведомство опровергло публикацию, заявив, что военные не разрабатывают патогены, токсины и другое биологическое оружие, а также не производят, не хранят и не пытаются получить такие материалы. По сообщению Минобороны, проработка проекта лаборатории BSL-4 ведется для Национального военно-медицинского института Тайваня с целью выявления опасных патогенов, а также для повышения биологической безопасности острова.