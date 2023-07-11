СМИ узнали о требовании США построить лабораторию для боевых вирусов

Американские власти требовали от Тайваня возвести лабораторию для создания боевых вирусов и прочего биологического оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на «Ляньхэ синьвэньван».

Собеседники тайваньского издания заявили, что 23 июня прошлого года и 9 января текущего года кабмин Тайваня провел две тайные встречи под кодовым названием «Конференция по Южно-Китайскому морю». На них обсуждалось выдвинутое Вашингтоном в адрес Тайбэя требование начать разработки биологического оружия. Министерство обороны Тайваня заявило, что подготовило проект по строительству лаборатории с высшим уровнем биологической безопасности BSL-4, США обещали направить специалистов для ее проверки.

После проигрыша тайваньской правящей Демократической прогрессивной партии на региональных выборах в 2022 году позиция оборонного ведомства о строительстве лаборатории изменилась. В ходе заседания в январе 2023 года военные отметили, что разработка биологического оружия является нарушением международных конвенций. Участники секретного заседания сообщили о намерении доложить об этом главе администрации острова, однако не дали указания Минобороны завершить работы по проекту.