У берегов Антигуа и Барбуды произошло землетрясение

Землетрясение произошло в 20.28 по времени UTC (23.28 мск) в 277 км от населенного пункта Кодрингтон с населением около 1,3 тысячи человек, расположенном на острове Барбуда. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Сведений о разрушениях и пострадавших не имеется.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Исландии. Эпицентр сейсмособытия находился в 13 км к западу от Рейкьявика, здесь проживает около 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 6 км. 9 июля землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано у побережья китайского острова Тайвань. Эпицентр толчков располагался в 87 километрах к востоку от города Хэнчунь, где проживают около 31,2 тыс. человек. В этот же день поблизости от Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,5. По информации сейсмологов, толчки произошли 03.06 мск в 114 километрах к северо-западу от города Гизо с населением в шесть тысяч человек.