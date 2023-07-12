Вучич: Санкции США против главы разведки Сербии связаны с его позицией по РФ
Власти США ввели санкции в отношении главы сербского Агентства безопасности и информации Александра Вулина исключительно из-за его пророссийской позиции. Об этом в среду заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Санкции против Александра Вулина введены не из-за какого-то криминала, коррупции или чего-то еще. Санкции введены из-за его отношения к Российской Федерации. Завтра я подробнее выскажусь обо всем этом, о его позиции и позиции Сербии», — приводит слова сербского лидера информационное агентство Tanjug.
Вучич также отметил, что для введении мер против главы сербской контразведки американцы использовали общие формулировки об участии в коррупционных схемах и связи с торговлей наркотиками и оружием, которые всегда употребляются в подобных случаях.
«Мне кажется, что кокаин был найден не в кабинете Вулина, а в Белом доме. Так что у них есть расследования, которыми они должны заниматься», — подчеркнул Вучич.