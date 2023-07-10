Байден отреагировал на согласие Турции принять Швецию в НАТО
Глава Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал итоги переговоров по вступлению Швеции в Североатлантический альянс. Об этом пишет РИА «Новости».
Байден отметил, что рад успешному завершению переговоров. В частности, тому, что удалось достичь согласия Анкары на скорейшее вступление Швеции в НАТО. Он добавил, что намеревается работать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом над механизмами безопасности в евроатлантическом регионе.
Американский лидер пояснил, что с нетерпением ждет вступления северной страны в альянс.
Кроме того, Байден поблагодарил генсека НАТО Йенса Столтенберга за его ключевую роль в процессе переговоров с лидерами стран блока по вступлению в альянс Швеции и Финляндии.
Ранее Столтенберг рассказал, что переговоры, в которых принимали участие Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, увенчались успехом. Сторонам удалось достигнуть взаимопонимания по всем ключевым вопросам.