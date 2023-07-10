Байден отреагировал на согласие Турции принять Швецию в НАТО

Байден отметил, что рад успешному завершению переговоров. В частности, тому, что удалось достичь согласия Анкары на скорейшее вступление Швеции в НАТО. Он добавил, что намеревается работать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом над механизмами безопасности в евроатлантическом регионе.

Американский лидер пояснил, что с нетерпением ждет вступления северной страны в альянс.

Кроме того, Байден поблагодарил генсека НАТО Йенса Столтенберга за его ключевую роль в процессе переговоров с лидерами стран блока по вступлению в альянс Швеции и Финляндии.