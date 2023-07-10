В ООН заявили о заинтересованности Гутерреша в продлении зерновой сделки

«Гутерреш глубоко вовлечен, как и глава ЮНКТАД Ребека Гринспан и его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в наши максимальные усилия для обеспечения продления договоренностей и полной имплементации черноморской инициативы и меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН», — сказал Дюжаррик.

По его словам, ООН ведет диалог по поводу зерновой сделки со всеми сторонами, в том числе Россией, Украиной и Турцией. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил международную организацию в невыполнении российской части зерновой сделки, заявив, что она «вообще не выполнялась ни в одном из своих пунктов». Также он назвал «неимоверные усилия» ООН в этом вопросе безрезультативными.