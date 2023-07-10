Представитель Госдепа дважды перепутал Россию с Украиной

«Мы уверены, что конфликт на Украине — это стратегический провал Украины. Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», — сказал Миллер.

После этого он попытался оправдаться, сказав, что первый раз выступает на этой неделе и «немного не в форме». В заключение Миллер подчеркнул, что конфликт на Украине — это «стратегический провал России».