Представитель Госдепа дважды перепутал Россию с Украиной
Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер дважды перепутал Россию с Украиной, назвав конфликт между странами стратегическим провалом Киевом. Его слова приводит «360».
«Мы уверены, что конфликт на Украине — это стратегический провал Украины. Простите, прошу меня извинить, это стратегический провал Украины», — сказал Миллер.
После этого он попытался оправдаться, сказав, что первый раз выступает на этой неделе и «немного не в форме». В заключение Миллер подчеркнул, что конфликт на Украине — это «стратегический провал России».
В конце июня президент США Джо Байден перепутал американский гимн с индийским.
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