В Белом доме рассказали о реакции Байдена на позицию Турции по Швеции

Президент США Джо Байден поприветствовал согласие Турции на прием Швеции в НАТО. Политик планирует работать с Анкарой над выстраиванием обороны в Евроатлантике, рассказали в Белом доме, пишет РИА Новости.

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«Я приветствую заявление, сделанное сегодня вечером Турцией, Швецией и генсеком НАТО, в том числе обещание передать Протокол о присоединении Швеции ... для скорейшей ратификации», — подчеркнул Байден.

Также в Белом доме отметили, что президент США нацелен работать с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом над актуальными вопросами в евроатлантическом регионе. Байден заявил, что с нетерпением ждет вступления Швеции в НАТО в качестве нового члена. Политик поблагодарил генсека альянса Йенса Столтенберга за его лидирующую роль в этом процессе.