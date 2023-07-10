Столтенберг: Эрдоган передаст парламенту заявку Швеции в НАТО

Столтенберг пояснил, что «Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции на ратификацию в Великую национальную ассамблею как можно быстрее».

Генсек НАТО отметил, что сторонам удалось достичь взаимопонимания в сферах борьбы с терроризмом и снятия эмбарго на поставки оружия.