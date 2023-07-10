Столтенберг: Эрдоган передаст парламенту заявку Швеции в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что трехсторонняя встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном увенчалась успехом. Об этом пишет РИА «Новости».
Столтенберг пояснил, что «Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции на ратификацию в Великую национальную ассамблею как можно быстрее».
Генсек НАТО отметил, что сторонам удалось достичь взаимопонимания в сферах борьбы с терроризмом и снятия эмбарго на поставки оружия.
Отмечается, что Столтенберг не назвал конкретную дату, когда пройдет заседание парламента Турции, после которого Швеция сможет присоединиться к альянсу. Он заметил, что дату позднее сообщит Анкара.
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