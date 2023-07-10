$91.49-0.19100.42+0.60

Затонувший батискаф OceanGate достигал обломков «Титаника» лишь 13 раз из 90

Печально известный батискаф компании OceanGate «Титан», утонувший в июне во время экспедиции к обломкам корабля «Титаник», добирался до своей цели только 13 раз из 90 попыток. Об этом сообщает Insider.

Затонувший батискаф "Титан" достигал обломков «Титаника» 13 раз из 90
© globallookpress.com

Отмечается, что эти цифры были изложены в отчёте об ответственности перед пассажирами компании OceanGate, который должны были подписать все пассажиры «Титана».

Кроме того, сам батискаф описывался в этом отчёте, как «экспериментальное судно», а также три раза упоминается «летальный исход». При этом в отчёте подробно рассказывалось о возможных вариантах гибели пассажиров – предупреждалось, что экипаж может погибнуть от «чрезвычайного давления», высоковольтных систем судна или «непредсказуемых условий».

Стали известны подробности последних часов жизни экипажа «Титана»

Напомним, что 19 июня батискаф «Титан» отправился к обломкам «Титаника», но в какой-то момент перестал выходить на связь. Позже береговая охрана США подтвердила гибель его экипажа. На борту судна находилось 5 человек.

1
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости