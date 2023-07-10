Politico: Байден встретится с Зеленским на саммите НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намеревается провести на полях саммита в Вильнюсе ряд встреч с главами государств и правительств, пишут обозреватели Джонатан Лемир и Александр Уорд в статье для Politico.

В частности, по данным экспертов, Байден планирует провести переговоры с главами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.

Формат встреч и темы бесед пока не раскрываются. Отмечается, что Байден уже прибыл в столицу Литвы Вильнюс.