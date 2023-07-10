Politico: Байден встретится с Зеленским на саммите НАТО
Президент Соединенных Штатов Джо Байден намеревается провести на полях саммита в Вильнюсе ряд встреч с главами государств и правительств, пишут обозреватели Джонатан Лемир и Александр Уорд в статье для Politico.
В частности, по данным экспертов, Байден планирует провести переговоры с главами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.
Формат встреч и темы бесед пока не раскрываются. Отмечается, что Байден уже прибыл в столицу Литвы Вильнюс.
Ранее сообщалось, что саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Зеленский прибудет на него только 12 июля, с тем, чтобы встретиться с лидерами стран блока и принять участие в заседании Совета Украина-НАТО.
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