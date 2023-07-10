Зеленский озвучил главные требования Киева на предстоящем саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обсудить с западными партнерами поставки Киеву оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО) в ходе предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

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По его словам, у него запланированы двусторонние встречи разного уровня с представителями Европы, Америки, Канады и Японии. Зеленский назвал приоритетными для Киева темы поставок средств ПВО и оружия для фронта.

Украинский лидер добавил, что в Вильнюсе запланированы переговоры и о других аспектах. Он выразил надежду, что получит от НАТО «четкий сигнал о членстве Украины в альянсе».