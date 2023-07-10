В Швеции разрешили новую акцию с «сожжением религиозного текста»

Шведская полиция разрешила новую акцию с «сожжением религиозного текста»
Шведская полиция выдала разрешение на проведение акции, в ходе которой будет сожжен «религиозный текст». Об этом пишет агентство ТТ.
По данным агентства, акция состоится в среду, 12 июля, в городе Хельсингборг на юге Швеции.
Начальник полиции северо-западного региона провинции Сконе Маттиас Сигфридссон заметил, что манифестацию можно будет провести «надежным и безопасным образом».
Офицер отметил, что организаторы акции намеревались провести ее на центральной площади Стурторгет, но стражи порядка определили для нее другое место.
По его словам, правоохранительные органы будут внимательно следить за тем, как будет проходить акция и в случае необходимости оперативно отреагируют.
Напомним, что предыдущая акция, в ходе которой был сожжен Коран, вызвала негодование общественных, религиозных и политических деятелей по всему миру.