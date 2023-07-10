Президент США прибыл в Литву на саммит НАТО

Президент США Джо Байден прибыл в понедельник в Литву на саммит Североатлантического альянса.

Борт Air Force One - "Боинг" американского лидера - приземлился в Вильнюсском международном аэропорту, где Байдена встретил президент Литвы Гитанас Науседа. На вторник намечены их двусторонние переговоры.

Это второй визит американского президента в Литву. Первый состоялся в 2002 году, когда балтийскую республику посетил 43-й президент США Джордж Буш - младший. Он встретился с народом на Ратушной площади и в такой же публичной речи, с которой намерен 12 июля выступить Байден, заявил: "Кто станет врагом Литвы, тот будет врагом Америки". Этот афоризм президента выбит на памятной доске, установленной на фасаде ратуши.

Публика со специальной площадки в Вильнюсском международном аэропорту, находящейся за огороженной территорией, могла наблюдать за посадкой Air Force One. Площадка для любителей смотреть на приземление и взлет воздушных судов оборудована вблизи охранной зоны три года назад. Она постоянно находится под контролем видеокамер. Кроме самих самолетов, разглядеть с нее еще что-то невозможно.